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Чейл Соннен сказал, кто победит в реванше Порье — Гэтжи

Чейл Соннен сказал, кто победит в реванше Порье — Гэтжи
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен поделился прогнозом на ожидаемый реванш между американскими легковесами Дастином Порье и Джастином Гэтжи, который состоится 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) и возглавит турнир UFC 291.

«Кто заберёт титул BMF? Дастин Порье сделает это. И это будет долгая, истощающая война. Такова ситуация для двух парней, которые не пошли на спад, что удивительно. У вас есть немало причин думать, что у этих двоих кое-что ещё осталось в патроннике.

Никто из парней не пошёл на спад и не стал ощутимо лучше. Они подерутся в той же весовой категории и по тем же правилам. И результат будем таким же», – приводит слова Соннена издание MMAJunkie.

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