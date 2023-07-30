Чейл Соннен сказал, кто победит в реванше Порье — Гэтжи

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен поделился прогнозом на ожидаемый реванш между американскими легковесами Дастином Порье и Джастином Гэтжи, который состоится 30 июля в Солт-Лейк-Сити (США) и возглавит турнир UFC 291.

«Кто заберёт титул BMF? Дастин Порье сделает это. И это будет долгая, истощающая война. Такова ситуация для двух парней, которые не пошли на спад, что удивительно. У вас есть немало причин думать, что у этих двоих кое-что ещё осталось в патроннике.

Никто из парней не пошёл на спад и не стал ощутимо лучше. Они подерутся в той же весовой категории и по тем же правилам. И результат будем таким же», – приводит слова Соннена издание MMAJunkie.