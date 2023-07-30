Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории подряд

30 июля в Лас-Вегасе (США) проходит боксёрский вечер от PBC. В главном бою чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий обладатель титула WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) сразился за звание абсолютного чемпиона с соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO), владеющим титулами WBC, WBA (Super) и IBF. Кроуфорд победил Спенса техническим нокаутом в девятом раунде.

Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории подряд. Это случилось впервые в эпоху четырёх поясов.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO в полусреднем весе против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.