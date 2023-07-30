Спенс заявил, что активирует пункт о реванше с Кроуфордом

Американский боксёр, бывший чемпион мира в полусредней весовой категории Эррол Спенс заявил, что намерен взять реванш у Теренса Кроуфорда, нанёсшего ему первое поражение в профессиональной карьере.
«Чёрт возьми, да, мы должны сделать это снова. Надеюсь, в декабре, в конце года, и, надеюсь, в 154 фунтах», — сказал Эррол Спенс в интервью iFL TV.
Бой между Спенсом и Кроуфордом прошёл в ночь на 30 июля в рамках большого боксёрского вечера. Теренс нокаутировал соперника в девятом раунде.
Таким образом, в активе Кроуфорда 40 побед в 40 поединках на профессиональном ринге. Из них 31 победа была добыта досрочно. Он является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе.
Для Эррола Спенса это первое поражение. Американец до этого выиграл 28 поединков подряд, 22 из которых — нокаутом.
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