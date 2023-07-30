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Порье: я хреново себя чувствую, но нужно проигрывать как мужчина

Порье: я хреново себя чувствую, но нужно проигрывать как мужчина
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Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Дастин Порье высказался о поражении нокаутом от Джастина Гэтжи.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 291 в ночь на 30 июля. Гэтжи отправил Порье в нокаут хай-киком и завоевал пояс BMF.

«Как я себя чувствую? Очевидно, хреново. Проигрывать всегда неприятно. Но учитывая, через что мне довелось пройти в своей карьере, я чувствую, что уже победил. Если ты побеждаешь как мужчина, то нужно и проигрывать как мужчина», — сказал Порье на пресс-конференции.

Стоит отметить, что это был второй поединок между Порье и Гэтжи. В 2018 году бойцы уже встречались в октагоне и тогда Порье одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.

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