60% силовых ударов Кроуфорда были точными, у Спенса всего 20% ударов дошли до цели

В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе прошёл большой боксёрский вечер, в главном событии которого за звание абсолютного чемпиона мира встречались два непобеждённых американца Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс.

Бой завершился уверенной победой Кроуфорда, который нокаутировал своего соперника в девятом раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Согласно статистике боя, 60% силовых ударов Кроуфорда дошли до цели — 98 из 163. Всего Теренс выбросил 369 ударов, попав по сопернику 185 раз (50,1%).

Спенс, в свою очередь, выбросил 480 ударов, но всего 96 пришлось в Кроуфорда (20%). Из 184 силовых ударов точными оказались только 63.

Статистика ударов

Для Спенса это первое поражение в профессиональной карьере. До этого он одержал 28 побед.

Кроуфорд одержал 40-ю победу в 40-м поединке на профессиональном ринге.