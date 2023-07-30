60% силовых ударов Кроуфорда были точными, у Спенса всего 20% ударов дошли до цели

В ночь на 30 июля в Лас-Вегасе прошёл большой боксёрский вечер, в главном событии которого за звание абсолютного чемпиона мира встречались два непобеждённых американца Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс.
Бой завершился уверенной победой Кроуфорда, который нокаутировал своего соперника в девятом раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.
Согласно статистике боя, 60% силовых ударов Кроуфорда дошли до цели — 98 из 163. Всего Теренс выбросил 369 ударов, попав по сопернику 185 раз (50,1%).
Спенс, в свою очередь, выбросил 480 ударов, но всего 96 пришлось в Кроуфорда (20%). Из 184 силовых ударов точными оказались только 63.
Статистика ударов
Для Спенса это первое поражение в профессиональной карьере. До этого он одержал 28 побед.
Кроуфорд одержал 40-ю победу в 40-м поединке на профессиональном ринге.
- 30 июля 2023
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