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Василевский оценил шансы Анкалаева в возможном бою с Перейрой

Василевский оценил шансы Анкалаева в возможном бою с Перейрой
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский оценил шансы Магомеда Анкалаева в потенциальном поединке с экс-чемпионом UFC в среднем весе Алексом Перейрой.

«Я думаю, что Перейра – не подарок. Даже если бы [он] дрался с Джонсом, не был бы лёгкой прогулкой. Он очень крутой ударник. Но Анкалаеву он стилистически удобнее, чем Блахович. Он чистый выходец из K1, у него даже близко нет такой борьбы, как у Магомеда. У него нет борцовской физухи. Анкалаев может выиграть за счёт давления и переводов», – сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В ночь на 30 июля на турнире UFC 291 Перейра дебютировал в полутяжёлом весе и одержал победу над Яном Блаховичем раздельным решением судей.

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