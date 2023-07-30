Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Разделал как мальчишку». Тренер Бивола оценил победу Кроуфорда над Спенсом

«Разделал как мальчишку». Тренер Бивола оценил победу Кроуфорда над Спенсом
Комментарии

Геннадий Машьянов, тренер россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал результат поединка между американцами Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и Эрролом Спенсом (28-1, 22 KO), состоявшегося сегодня, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Сложилось впечатление, что начинающий боксёр вышел против подлинного мастера, хорошо оснащённого технически. Молодой, кроме желания, ничего в своём багаже не продемонстрировал. Поэтому более опытный боксёр на мастерстве и опыте прошёл юношу.

Если подробнее. Кроуфорд обладает мастерством высокого уровня и хорошими природными данными. Хорошая голова и чувствительность, без паники и лишних движений. Работает вторым номером, позволяя сопернику промахнуться или выдохнуться. Особенно в первую минуту раундов. Потом начинает методично соперников разбирать.

Не могу назвать встречу Спенса и Кроуфорда супербоем. Это подразумевает под собой близких по уровню боксёров, интригу. Мы же увидели избиение. Кроуфорд разделал Спенса как мальчишку», – приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Мэнни Пакьяо отреагировал на историческую победу Кроуфорда над Спенсом
Материалы по теме
Кроуфорд — машина! Уничтожил непобеждённого Спенса и стал первым абсолютом в двух весах
Кроуфорд — машина! Уничтожил непобеждённого Спенса и стал первым абсолютом в двух весах
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023