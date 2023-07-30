«Разделал как мальчишку». Тренер Бивола оценил победу Кроуфорда над Спенсом

Геннадий Машьянов, тренер россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал результат поединка между американцами Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и Эрролом Спенсом (28-1, 22 KO), состоявшегося сегодня, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Сложилось впечатление, что начинающий боксёр вышел против подлинного мастера, хорошо оснащённого технически. Молодой, кроме желания, ничего в своём багаже не продемонстрировал. Поэтому более опытный боксёр на мастерстве и опыте прошёл юношу.

Если подробнее. Кроуфорд обладает мастерством высокого уровня и хорошими природными данными. Хорошая голова и чувствительность, без паники и лишних движений. Работает вторым номером, позволяя сопернику промахнуться или выдохнуться. Особенно в первую минуту раундов. Потом начинает методично соперников разбирать.

Не могу назвать встречу Спенса и Кроуфорда супербоем. Это подразумевает под собой близких по уровню боксёров, интригу. Мы же увидели избиение. Кроуфорд разделал Спенса как мальчишку», – приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.