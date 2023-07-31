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Назван следующий соперник Магомеда Анкалаева

Назван следующий соперник Магомеда Анкалаева
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Российский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга полутяжёлого веса UFC Магомед Анкалаев в следующем поединке встретится с бразильцем Джонни Уокером, занимающим шестое место в рейтинге. Бой пройдёт на турнире UFC 294, который запланирован на 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом информирует телеграм-канал «Вестник ММА».

Последний бой Анкалаев провёл в декабре прошлого года. Соперником Магомеда был представитель Польши Ян Блахович. На кону стоял вакантный титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе, однако поединок завершился ничьей. В общей сложности в активе Анкалаева 17 побед, одно поражение и одна ничья в профессиональных смешанных единоборствах.

На счету Уокера 28 боёв, в которых он добыл 21 победу и потерпел семь поражений.

Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве:

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