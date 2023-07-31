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Эминем поздравил Теренса Кроуфорда с победой над Спенсом

Эминем поздравил Теренса Кроуфорда с победой над Спенсом
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Всемирно известный хип-хоп исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс, более известный как Эминем, поздравил нового абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренса Кроуфорда с досрочной победой над Эрролом Спенсом.

Примечательно, что Кроуфорд вышел на поединок под легендарную композицию Эминема Lose Yourself, а хип-хоп-исполнитель лично представил его, назвав «следующим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе».

«Как я и представил тебя!!! Поздравления, чемпион», – написал Эминем в социальных сетях.

Фото: из личного архива Теренса Кроуфорда

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

Ранее на победу Кроуфорда отреагировал Рой Джонс-младший.

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