Рой Джонс назвал причину поражения Спенса в бою с Кроуфордом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о прошедшем мегафайте между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Я считаю, что Теренс сделал бы то же самое, даже если бы Спенс не попал в автоаварию [в 2019 году], потому что у Теренса больший арсенал. Ничего не отнимаю у Эррола, он может подумать, что он мне не нравится, но это не так.

Я видел становление Теренса, когда комментировал на HBO. Я знаю, на что способен Теренс, я видел, как он менял стили, как он менял дистанцию посредине боя. Я видел, как он вносил коррективы на лету. И я не видел, чтобы это делал Спенс, потому что ему не нужно было это делать. Его давление всегда было проблемой, и зачем в таком случае ему было перестраиваться? Когда я сказал об этом, на меня набросились», – сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing News.