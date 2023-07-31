Тедди Атлас оценил победу Кроуфорда над Спенсом
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Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, состоявшегося вчера, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).
«Как я и говорил, сила не связана с габаритами, нокаутёрами рождаются, а не становятся. Кроуфорд является нокаутёром и всегда им был.
Я не всегда говорю правду, но сегодня вечером я знал, что буду прав. Кроуфорд – особенный!
Мастер-класс – вот в чём заключается суть бокса! Если вы говорите об универсальности, то Кроуфорд – это магазин, в котором есть всё», – написал Атлас в социальных сетях.
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