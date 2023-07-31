Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тедди Атлас оценил победу Кроуфорда над Спенсом

Тедди Атлас оценил победу Кроуфорда над Спенсом
Комментарии

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, состоявшегося вчера, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Как я и говорил, сила не связана с габаритами, нокаутёрами рождаются, а не становятся. Кроуфорд является нокаутёром и всегда им был.

Я не всегда говорю правду, но сегодня вечером я знал, что буду прав. Кроуфорд – особенный!

Мастер-класс – вот в чём заключается суть бокса! Если вы говорите об универсальности, то Кроуфорд – это магазин, в котором есть всё», – написал Атлас в социальных сетях.

Материалы по теме
Рой Джонс назвал причину поражения Спенса в бою с Кроуфордом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023