Тедди Атлас оценил победу Кроуфорда над Спенсом

Известный американский тренер Тедди Атлас прокомментировал результат поединка между соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, состоявшегося вчера, 30 июля, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде, став абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

«Как я и говорил, сила не связана с габаритами, нокаутёрами рождаются, а не становятся. Кроуфорд является нокаутёром и всегда им был.

Я не всегда говорю правду, но сегодня вечером я знал, что буду прав. Кроуфорд – особенный!

Мастер-класс – вот в чём заключается суть бокса! Если вы говорите об универсальности, то Кроуфорд – это магазин, в котором есть всё», – написал Атлас в социальных сетях.