Тренер Кроуфорда: Спенс был слишком простым и медленным

Брайан Макинтайр, тренер абсолютного чемпиона в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО), прокомментировал победу своего подопечного над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

«Спенс слишком прост. Помните его интервью, где он сказал, что является самым фундаментальным боксёром? Можно разбить его на куски, потому что после первого раунда он уже был невероятно медленным.

Посмотрите на все его бои. Он начинает с джеба, но не доходит ногами, когда бьёт по корпусу. Вот здесь он облажался. Его ноги были слишком далеко друг от друга. То есть он фактически уменьшал свой рост, а когда вы это делаете, вам приходится дотягиваться до соперника.

Во втором раунде я сказал Теренсу: «Этот парень не так быстр, как ты. Используй любую возможность для контратаки». Он контратаковал слева, а затем добавил джеб, и именно после этого он уложил соперника. Он мог бы остановить Спенса ещё во втором раунде, если бы не гонг. Вы видели лицо Эррола в этот момент? Он уже был готов. Когда он встал и раздался гонг, он всё ещё дрожал. Будь у Теренса ещё минута, он бы его добил.

Если Кроуфорд и Спенс проведут ещё один бой в первом среднем весе – Теренс сделает с Эрролом то же самое, что сделал в полусреднем. Я вам обещаю», — приводит слова тренера Boxing News.