Хрюнов рассказал, почему Джейк Пол не станет чемпионом мира

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о шансах звёздного американского видеоблогера Джейка Пола, известного по выступлениям в профессиональном боксе, стать чемпионом мира.

«Шансов стать чемпионом мира у него никаких нет. Это параллельный бизнес. В поп-боксе у него действительно очень большая аудитория и спасибо ему, что он реализует всё таким способом и популяризирует бокс, как вид спорта», – сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) Пол проведёт боксёрский поединок против экс-бойца UFC соотечественника Нейта Диаза.