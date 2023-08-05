Нейт Диаз рассказал, почему не дрался три года после боя с Конором Макгрегором

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз рассказал, почему три года не дрался после второго поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
«Было не с кем драться. После боя с Конором я нигде не участвовал три года, это не потому, что я сидел и ждал Конора. Некоторые говорили: «Он ждёт Конора». Я не ждал Конора, я ждал чего-то крутого и интересного. Никто не был на таком уровне, который стоил того, чтобы выходить на бой. Когда я наконец вернулся, Хорхе Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена коленом, и тогда я подумал: «Это было правда круто». Но это была единственная интересная вещь, которая произошла, пока меня не было», — приводит слова Диаза Mirror.
Напомним, Конор Макгрегор и Нейт Диаз провели два поединка в рамках UFC в 2016 году, одержав по одной победе.
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