Нейт Диаз рассказал, почему не дрался три года после боя с Конором Макгрегором

Звёздный американский ветеран MMA Нейт Диаз рассказал, почему три года не дрался после второго поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Было не с кем драться. После боя с Конором я нигде не участвовал три года, это не потому, что я сидел и ждал Конора. Некоторые говорили: «Он ждёт Конора». Я не ждал Конора, я ждал чего-то крутого и интересного. Никто не был на таком уровне, который стоил того, чтобы выходить на бой. Когда я наконец вернулся, Хорхе Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена коленом, и тогда я подумал: «Это было правда круто». Но это была единственная интересная вещь, которая произошла, пока меня не было», — приводит слова Диаза Mirror.

Напомним, Конор Макгрегор и Нейт Диаз провели два поединка в рамках UFC в 2016 году, одержав по одной победе.