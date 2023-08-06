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Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 50

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 50
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Сегодня, 6 августа, состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 50. Мероприятие прошло на арене «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (США). Главным боем вечера стал поединок в рамках промежуточного веса (63,5 кг) американцев Кори Сэндхагена и Роба Фонта. Бой завершился победой Сэндхагена единогласным судейским решением.

Стали известны обладатели бонусов в размере $ 50 тыс. по итогам турнира.

Лучшее выступление вечера – Асу Алмабаев, Карлстон Харрис, Диего Лопес, Дастин Джейкоби и Татьяна Суарес.

Бонус за лучший бой вечера никому вручён не был.

Напомним, в главном бою Фонт заменил снявшегося из-за травмы плеча Умара Нурмагомедова. Нынешним чемпионом в рамках легчайшего веса является американский боец Аджамейн Стерлинг, удерживающий титул с 7 марта 2021 года.

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