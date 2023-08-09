О'Мэлли назвал двух знаменитых бойцов UFC, с которыми может подраться Джейк Пол

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли назвал двух бойцов UFC, с которыми известный YouTube-блогер Джейк Пол мог бы провести поединок.

«Думаю, что он ещё может подраться с Хорхе Масвидалем и Майком Перри. Они всё ещё выступают», — приводит слова О'Мэлли MMA News.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа мск в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате десяти раундов по три минуты. Бой продлился все десять раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей. После боя Пол предложил Диазу провести реванш уже по правилам MMA.