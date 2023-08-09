Тактаров анонсировал бой против Монсона

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал пост в социальных сетях, в котором анонсировал свой поединок с Джеффом Монсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Изначально тяжеловесы должны были провести выставочный матч по правилам ММА, но теперь их поединок заявлен боксёрским в формате «три раунда по две минуты».

Изначально бой должен был пройти 4 августа по правилам ММА.

55-летний Тактаров провёл свой последний поединок в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу болевым приёмом в поединке с Марком Керром.

Монсон известен выступлениями в различных бойцовских промоушенах, включая UFC.

Ранее Тактаров прокомментировал новость о переносе боя с Монсоном.