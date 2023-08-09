Тактаров анонсировал бой против Монсона
Поделиться
Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров опубликовал пост в социальных сетях, в котором анонсировал свой поединок с Джеффом Монсоном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Изначально тяжеловесы должны были провести выставочный матч по правилам ММА, но теперь их поединок заявлен боксёрским в формате «три раунда по две минуты».
Изначально бой должен был пройти 4 августа по правилам ММА.
55-летний Тактаров провёл свой последний поединок в 2008 году. Тогда россиянин одержал победу болевым приёмом в поединке с Марком Керром.
Монсон известен выступлениями в различных бойцовских промоушенах, включая UFC.
Ранее Тактаров прокомментировал новость о переносе боя с Монсоном.
Комментарии
- 9 августа 2023
-
16:13
-
15:42
-
15:12
-
14:45
-
14:38
-
13:47
-
13:16
-
13:08
-
12:56
-
12:02
-
11:30
-
11:21
-
11:05
-
10:40
-
10:32
-
10:15
-
10:09
-
10:01
-
09:53
-
09:46
-
09:45
-
00:43
-
00:18
- 8 августа 2023
-
23:19
-
22:32
-
21:30
-
20:33
-
19:52
-
19:14
-
17:34
-
16:39
-
16:22
-
15:30
-
14:55
-
14:30
Партнерский контент