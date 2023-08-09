Теренс Кроуфорд высказался о завершении карьеры

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO) признался, что хотел бы завершить карьеру после возможного поединка с абсолютным чемпионом в первом среднем весе (до 69,9 кг) соотечественником Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).
«Всё что мне нужно, чтобы укрепить себя в статусе одного из величайших в истории, это Джермелл. Ушёл бы я после боя с Джермеллом? Определённо.
Мне не нравится Джермелл из-за того простого факта, что я считаю его фальшивым. Я чувствую, что Эррол [Спенс] искренен, он всегда в ответе за то, что говорит и делает. Джермелл же относится к тем парням, которые стараются ради привлечения внимания. У меня не было никаких проблем с Джермеллом и Джермаллом, пока я не поднялся в весе», – сказал Кроуфорд в подкасте The Porter Way.
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