«Всё плохое случилось». Фёдор Емельяненко рассказал о проблемах перед реваншем с Бейдером

Звезда смешанных единоборств легендарный россиянин Фёдор Емельяненко рассказал о проблемах в подготовке к реваншу с американцем Райаном Бейдером, который состоялся в феврале на турнире Bellator 290.
«Скажем так, перед тем боем всё, что могло случиться плохого, случилось. Но я захотел закрыть эту историю, возраст, организм уже не тянет MMA. Конечно, время работало не в мою сторону. В связи с пандемией бой оттянулся… Полезли травмы определённые, но я принял решение провести этот бой.
Что случилось во время подготовки? Я начал подготовку, поднял выносливость, но заболел коронавирусом. От «короны» оправился, заболел гриппом. От этого выправился, начал с ребятами работать, у меня обострилась грыжа.
Грыжу более-менее восстановил, полетел в Бахрейн за визой, ещё неделю потерял. Потом вернулся, продолжил работать, у меня опять грыжа обострилась. Ну и вдобавок ко всему пришлось лететь в Армению, уже получать визу», – сказал Емельяненко в подкасте The MMA Hour.
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