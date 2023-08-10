Джейк Пол рассказал о мыслях во время поединка с Нейтом Диазом

Американский блогер Джейк Пол рассказал, о чём он думал во время поединка с экс-бойцом UFC Нейтом Диазом по правилам бокса.
Напомним, бой продлился все 10 раундов и завершился единогласной победой Пола.
«Как Нейт Диаз за всю свою карьеру смог причинить кому-либо вред своими ударами? Ронял парней, пробил Конора так, что он шатался в клетке? Я мог бы стоять там, выставив подбородок, и позволять Нейту Диазу бить так, как он хочет, и эта хрень не причиняла бы никакой боли.
Когда я попал по нему в первом раунде, тогда я и включился в бой. Я видел, что он потрясён. Я ударил его по корпусу, а потом сразу попал хуком, и он начал делать так (имитирует рвотные позывы). Я стал бросать очень, очень и очень тяжёлые удары, увидел, что он не отступает, и подумал: «Окей, этот парень – грёбаный зомби».
Я доволен тем, что прошёл 10 раундов, проверил своё кардио на максимум и чувствовал себя очень хорошо, и этот опыт поможет мне в следующих боях», — сказал Пол в подкасте своего брата Логана Impaulsive.
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