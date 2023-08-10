«Слишком много чести для Александра». Евлоев — о просьбе Волкановски

Российский боец UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев ответил на просьбу чемпиона UFC Александра Волкановски не устраивать бой с грузином Илией Топурией, потому что тот самостоятельно хочет нанести обоим бойцам первое поражение в карьере.

«Слишком много чести. При всём уважении к Волкановски, если бы я был матчмейкером UFC, то я бы хотел увидеть наш бой с Илией как претендентский, чтобы победитель нашей пары вышел на чемпиона. Наверное, это мои две мечты. Для наследия это было бы очень хорошо — пройти такого опасного бойца, как Илия», — сказал Евлоев в интервью Naiza TV.

Мовсар Евлоев имеет серию из семи побед в UFC. Его последним соперником был Диего Лопес. На настоящий момент Евлоев занимает 13-ю строчку в рейтинге UFC.