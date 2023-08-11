Вадим Немков заявил, что освободит титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе

Российский боец Bellator Вадим Немков заявил, что перейдёт в супертяжёлый вес.
«Я разговаривал с Фёдором Емельяненко и мы решили, что я перехожу в супертяжёлый вес. Я становлюсь старше, и с каждым боем мне становится всё труднее сбросить вес. Это новый вызов для меня. Я сделал всё, что мог в полутяжелом весе. Теперь это новый вызов – подняться в весе и получить еще один титул. В полутяжёлой категории не вижу ничего нового для себя. Да, я освобожу пояс и перейду в супертяжёлый вес», — приводит слова Немкова MMA Junkie.
Напомним, свой последний бой Немков провёл ночь с 16 на 17 июня, единогласным решением судей победив Йоэля Ромеро и сохранив пояс чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.
Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове
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