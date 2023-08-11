Менеджер Поветкина рассказал, сколько Фёдор Емельяненко может получить за бой с Тайсоном

Менеджер российского боксёра Александра Поветкина Дмитрий Иванов высказался по поводу возможного поединка между прославленным бойцом ММА Фёдором Емельяненко и легендарным американским боксёром Майком Тайсоном, предположив, какой гонорар получит каждый из них.

«Если бой Фёдора и Тайсона будет соглавным, он может стоить от $ 800 тыс. до $ 1,5 млн. Не хочется занижать достоинства Емельяненко и Тайсона. Была бы моя воля, я бы заплатил им больше – по именам они заслуживают. Но это не главный поединок вечера, и понятно, что он выставочный, поэтому не может быть больше четырёх раундов. На месте промоутера я бы старался уговорить Фёдора подраться за $ 500-800 тысяч», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Главные победы Фёдора Емельяненко: