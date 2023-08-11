Вадим Немков назвал имя желаемого соперника после отказа от титула Bellator

Российский боец Bellator Вадим Немков рассказал, с кем хотел бы провести следующий поединок. По словам Немкова, он охотно вышел бы в октагон с победителем боя между американцем Райаном Бейдером и британцем Линтоном Васселлом, который пройдёт в октябре этого года.
«Я определённо с нетерпением жду боя Васселла с Бейдером. Кто бы ни победил, я хотел бы сразиться с ним. Я уже дрался с Бейдером, а он проводил бой с Фёдором и с Валентином Молдавским. В тяжёлом весе Бейдер выглядит совершенно по-другому. И дерётся по-другому. Мне было бы интересно сразиться с ним. Но если Васселл победит, для меня это тоже будет интересный поединок», — приводит слова Немкова MMA Junkie.
Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:
Ранее Немков сообщил, что перейдёт в тяжёлый вес и освободит титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.
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