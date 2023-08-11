Вахаев победил Пономарёва в четвертьфинале Гран-при АСА в тяжёлом весе
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Мухумат Вахаев победил Григория Пономарёва в четвертьфинале Гран-при АСА в тяжёлом весе. Поединок проходил в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Бой завершился из-за травмы ноги Пономарёва уже в первом раунде. Таким образом, победу техническим нокаутом на 35-й секунде боя одержал экс-чемпион ACA 33-летний Мухумат Вахаев.
В полуфинале Мухумат Вахаев, который одержал 12-ю победу, встретится с бойцом Кириллом Корниловым (15-1). Прошлый бой Корнилова завершился победой над Салимгереем Расуловым 17 марта.
Григорий Пономарёв проводил дебютный поединок в ACA. Поражение Вахаеву стало третьим в его карьере. Также у него шесть побед. В предыдущем поединке Пономарёв победил Юсупа Шуаева на турнире AMC Fight Nights 18 марта.
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