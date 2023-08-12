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Диана Авсарагова назвала причины первого поражения в карьере

Диана Авсарагова назвала причины первого поражения в карьере
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12 августа в Су-Фолсе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, в рамках которого российская спортсменка Диана Авсарагова по прозвищу Пантера потерпела первое поражение в карьере в ММА. Бой продлился все три раунда и завершился победой американки Джастин Киш единогласным решением судей.

«Я потерпела первое поражение. Мне абсолютно некого винить, кроме себя. Никогда не чувствовала себя такой скованной в бою. Был правильный гейм-план, и я чувствовала себя неплохо. Но тело не слушало голову. Буду анализировать что произошло, и решать эту проблему», — пишет Авсарагова в соцсетях.

Диана Авсарагова

Диана Авсарагова

Фото: из личного архива

Поражение 25-летней спортсменки прервало серию из шести побед подряд. Кроме того, Авсарагова не уложилась в рамки наилегчайшей весовой категории.

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