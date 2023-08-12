«Самим-то не смешно?» Пономарёв — о бонусе Вахаеву за досрочное завершение боя

Российский боец смешанных единоборств Григорий Пономарёв, потерпевший поражение 11 августа на турнире ACA 161 из-за страшной травмы ноги уже на 35-й секунде первого раунда, полученной во время борьбы с противником – 33-летним Мухуматом Вахаевым, отреагировал на решение лиги ACA дать Вахаеву бонус за досрочное завершение боя.

«Самим-то не смешно?» — прокомментировал в своих соцсетях Пономарёв решение лиги ACA.

Бонусы от лиги достались всем бойцам, завершившим свои победы досрочно. Кроме Мухумата Вахаева, бонусы получили Азамат Джигкаев, Сулим Баталов, Джамбулат Селимханов, Анис Екубов, Абдул-Рахман Джанаев и Фаридун Одилов.

Бонусы за выступление вечера получили Азам Гафоров ($ 50 тыс.) и Вартан Асатрян ($ 25 тыс.). Их бой завершился раздельным решением судей после пяти раундов.