MMA Fighting: россиянка Железнякова дебютирует в UFC 14 октября
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Российский боец смешанного стиля Дарья Железнякова проведёт дебютный поединок в UFC на турнире организации, который состоится в ночь с 14 на 15 октября в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA Fighting.
Соперницей россиянки станет 32-летняя представительница Бразилии Таинара Лисбоа (5-2), для которой предстоящее выступление станет вторым в сильнейшей организации мира. В мае на турнире UFC on ABC 4 Лисбоа победила удушающим приёмом в третьем раунде австралийку Джессику-Роуз Кларк.
Дарье Железняковой 27 лет. Россиянка дебютировала в смешанных единоборствах в 2019 году и имеет в своём активе восемь побед (пять – досрочных) и одно поражение техническим нокаутом.
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