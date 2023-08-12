MMA Fighting: россиянка Железнякова дебютирует в UFC 14 октября

Российский боец смешанного стиля Дарья Железнякова проведёт дебютный поединок в UFC на турнире организации, который состоится в ночь с 14 на 15 октября в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMA Fighting.

Соперницей россиянки станет 32-летняя представительница Бразилии Таинара Лисбоа (5-2), для которой предстоящее выступление станет вторым в сильнейшей организации мира. В мае на турнире UFC on ABC 4 Лисбоа победила удушающим приёмом в третьем раунде австралийку Джессику-Роуз Кларк.

Дарье Железняковой 27 лет. Россиянка дебютировала в смешанных единоборствах в 2019 году и имеет в своём активе восемь побед (пять – досрочных) и одно поражение техническим нокаутом.