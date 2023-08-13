Судьи единогласно признали победу Висенте Луке в бою с Рафаэлем дос Аньосом.
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В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 51. Главным боем соревнования стала схватка в рамках полусреднего веса между двумя бразильцами: Висенте Луке и Рафаэлем дос Аньосом. Судейским решением победителем противостояния стал Висенте.
Луке (105/176) оказался лучше дос Аньоса (66/123) по общему количеству ударов. По акцентированным ударом статистика практически идентична: Рафаэль — 47/101, Висенте 55/115.
Луке оказался куда лучше своего более опытного соотечественника в плане статистики «тейкдаунов».31-летний бразилец успешно перевёл соперника в партер шесть раз из семи попыток. 38-летний бразилец из тех же семи попыток смог провести успешный борцовый приём лишь два раза.
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