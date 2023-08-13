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В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 51. Главным боем соревнования стала схватка в рамках полусреднего веса между двумя бразильцами: Висенте Луке и Рафаэлем Дос Аньосом. Судейским решением победителем противостояния стал Висенте.

Все результаты турнира UFC on ESPN 51

Висенте Луке победил Рафаэля дос Аньоса единогласным решением (49-46, 48-47, 48-47)

Каб Суонсон победил Хакима Даводу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Халил Раунтри победил Криса Докоса техническим нокаутом (Раунд 1, 2:40)

Ясмин Лусиндо победила Польяну Виану удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 2, 3:42)

Эй-Джей Добсон победил Тафона Нчукви единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)

Джош Фремд победил Джейми Пикетта единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Маркус Макги победил Джей-Пи Байса нокаутом (Раунд 1, 2:19)

Терренс Маккинни победил Майка Бридена техническим нокаутом (Раунд 1, 1:25)

Исаак Дулгарян победил Фрэнсиса Маршалла техническим нокаутом (Раунд 1, 4:48)

Мартин Будай победил Джоша Парисяна болевым приёмом на руку (kimura) – (Раунд 1, 4:11)

Жаклин Аморим победила Монтсеррата Руиза техническим нокаутом (Раунд 3, 3:41)

Дэ`мон Блэкшир победил Хосе Джонсона болевым приёмом (twister) – (Раунд 1, 3:40)

Луана Сантос победила Джулиану Миллер техническим нокаутом (Раунд 1, 3:41)