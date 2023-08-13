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Конор Макгрегор уверен в победе Дэнниса над Полом

Конор Макгрегор уверен в победе Дэнниса над Полом
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выразил уверенность в победе своего давнего спарринг-партнера Диллона Дэниса над известным блогером Логаном Полом.

«Дэннис победит Пола. Точно. Люди Логана уже дают заднюю, они опомнились. Я знаю Диллона много лет, был его наставником. И я буду готовить его к бою и гарантирую, что он победит. Надеюсь, что Пол не слетит. Он грозится взять с нас деньги, если мы откажемся. Но мы тоже выставим счёт, если откажется он. Недавно я тренировался с Дэнисом в Нью-Йорке где-то месяц. Он в отличном ментальном состоянии. Он снова возвращается на вершину после спада, и я рад это видеть. Я всегда буду за него, буду его тренировать, и он справится», — поделился словами Конора в своих соцсетях Диллон Дэннис.

Диллон Дэнис и Логан Пол проведут боксёрский поединок 14 октября в Манчестере (Англия). Логан Пол в феврале 2021 года встречался в выставочном бою с Флойдом Мейвезером. У Диллона Дэниса был назначен бой с блогером KSI на январь этого года, но сорвался из-за травмы бывшего бойца ММА.

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