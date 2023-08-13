Объявлен главный бой турнира UFC в Бразилии

Президент UFC Дана Уайт официально объявил имена участников главного боя турнира UFC в Бразилии 4 ноября. Турнир UFC Fight Night 228, который пройдёт в Сан-Паулу, возглавит бой в тяжёлом весе между Американцем Кёртисом Блэйдсом и бразильцем Жаилтоном Алмейдой, — приводит слова Уайта официальный сайт UFC.
32-летний Блэйдс (17-4-0) в последнем бою прервал свою победную серию, проиграв российскому тяжеловесу Сергею Павловичу. Поединок завершился нокаутом уже в первом раунде. Американец занимает пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC. 32-летний бразилец Алмейда (19-2-0) идёт на победной серии из 14 боёв. 13 мая он выиграл удушением у суринамского бойца Жаирзиньо Розенстрайка. В рейтинге тяжеловесов бразилец занимает девятое место. Алмейда завоевал контракт с UFC благодаря турниру Dana White's Contender Series.
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