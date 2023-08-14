RCC проведёт турнир по боксу в Челябинске с главным боем Минасов – Альварадо

8 сентября в Челябинске пройдёт международный Вечер бокса от RCC Boxing Promotions. Турнир приурочен ко Дню города Челябинска. Под сводами арены «Трактор» пройдут десять поединков с участием боксёров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Главным событием спортивного мероприятия будет противостояние восходящей звезды из Челябинской области Вильдана Минасова (11-1) против экс-чемпиона мира WBA Рене Альварадо (33-13).
В согласном событии шоу экс-претендент на титул чемпиона мира WBC и серебряный чемпион Всемирного боксёрского совета Заур Абдуллаев (17-1) сразится с непобеждённым Романом Андреевым (25-0), который известен как последний золотой чемпион WBA.
Главный кард шоу отроет поединок непобежденного челябинца Ивана Чиркова (10-0), которому будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес (27-8-1). Победитель этой пары официально войдёт в престижный мировой рейтинг Всемирной боксёрской ассоциации WBA.
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