Умалатов снялся с боя с Магомедкеримовым на PFL 9, названа замена

Российский боец ММА Магомед Умалатов не сможет провести поединок с соотечественником Магомедом Магомедкеримовым. Бой должен был пройти в рамках полуфинала регулярного сезона PFL 23 августа в Нью-Йорке (США). Об этом информирует пресс-служба американского промоушена.
Уламатов выступает в полусредней весовой категории. На замену ему выйдет американец Соломон Ренфо. Причина снятия Умалатова с полуфинального поединка не называется.
В активе Умалатова 14 побед и ни одного поражения в ММА. Ранее Умалатов и Магомедкеримов проводили поединки на турнире PFL 6: Regular Season. Уламатов встречался с Наибом Лопесом Мирандой и победил единогласным решением судей. Магомедкеримов сражался с немецким бойцом Давидом Завадой. Россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
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