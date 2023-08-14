Пономарёв показал фото с женой из больницы после перелома ноги в бою с Вахаевым

Российский боец смешанных единоборств Григорий Пономарёв разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежим фото со своей женой.

«С ноги поборемся за бонус», — написал Пономарёв.

Фото: Из личного архива Григория Пономарёва

Напомним, Пономарёв сломал ногу на 35-й секунде первого раунда поединка с Мухуматом Вахаевым, состоявшегося на турнире ACA 161 в четвертьфинале Гран-при в тяжёлом весе. После повреждения Григорий не смог продолжить бой. Таким образом, победу техническим нокаутом на 35-й секунде одержал экс-чемпион Вахаев. Впоследствии лига дала Вахаеву бонус за досрочное завершение поединка.

В полуфинале Мухумат Вахаев, который одержал 12-ю победу в карьере, встретится с бойцом Кириллом Корниловым (15-1).