Дос Аньос и Мурзаканов ухудшили позиции в обновлённом рейтинге UFC
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38-летнгий бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос потерял одну позицию в обновлённом рейтинге UFC. 38-летний бразилец опустился с девятого на десятое место в лёгком дивизионе, поменявшись позициями с новозеландцем Дэном Хукером.
Отметим также изменения в полутяжёлом весе промоушена: бразилец Джонни Уокером поднялся на одно место и стал шестым. На шестой строчке остался россиянин Никита Крылов. Непобеждённый российский боец Азамат Мурзаканов потерял одну позицию и теперь занимает 12-е место.
Напомним, в последнем поединке дос Аньос встречался с соотечественником Висенте Луке и проиграл ему судейским решением. Бой проходил на турнире UFC on ESPN 51.
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