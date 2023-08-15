Дос Аньос и Мурзаканов ухудшили позиции в обновлённом рейтинге UFC

38-летнгий бразильский боец смешанных единоборств Рафаэль дос Аньос потерял одну позицию в обновлённом рейтинге UFC. 38-летний бразилец опустился с девятого на десятое место в лёгком дивизионе, поменявшись позициями с новозеландцем Дэном Хукером.

Отметим также изменения в полутяжёлом весе промоушена: бразилец Джонни Уокером поднялся на одно место и стал шестым. На шестой строчке остался россиянин Никита Крылов. Непобеждённый российский боец Азамат Мурзаканов потерял одну позицию и теперь занимает 12-е место.

Напомним, в последнем поединке дос Аньос встречался с соотечественником Висенте Луке и проиграл ему судейским решением. Бой проходил на турнире UFC on ESPN 51.