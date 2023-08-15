Дацик — Тактарову и Монсону: если из-за вас поднимут пенсионный возраст, вас забьют

Российский боксёр Вячеслав Дацик пошутил по поводу поединка между ветеранами смешанных единоборств 55-летним Олегом Тактаровым и 52-летним Джеффом Монсоном.

«Вам много лет, вы великие бойцы. Но если в Госдуме посмотрят это противостояние и поднимут пенсионный возраст, наши пенсионеры вас забьют. Будьте осторожны, вы в большой опасности», — приводит слова Дацика «Матч ТВ».

Напомним, в пятницу, 18 августа, состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого встретятся Олег Тактаров и Джефф Монсон. Их бой будет носить статус соглавного события спортивного мероприятия.

Изначально тяжеловесы должны были провести выставочный бой по правилам ММА, но теперь их поединок заявлен боксёрским в формате «три раунда по две минуты».