Рамазан Исмаилов высказался о возможном бое между Гасановым и Минеевым

Известный тренер Рамазан Исмаилов порассуждал о возможном поединке между чемпионом АСА в среднем весе Магомедрасулом Гасановым и известным бойцом Владимиром Минеевым.

«В стойке поединок будет конкурентным. Если Гасанов будет подключать борьбу, которая у него есть, он может бороть все пять раундов. Тогда поединок не конкурентен. Это будет просто вопрос времени. Сможет ли Минеев продержаться пять раундов снизу и выдержать весь урон от Магомедрасула, который будет бить сверху? В стойке же есть все шансы», – приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою в рамках турнира АСА 161 Магомедрасул Гасанов победил Саламу Абдурахманова единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс.

Минеев провёл последний бой в ноябре 2022 года. В поединке по правилам кикбоксинга Минеев одержал победу нокаутом над бразильцем Фернандо Родригесом.