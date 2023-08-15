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Камил Гаджиев: бой Минеев — Гасанов мог бы стать поединком десятилетия

Камил Гаджиев: бой Минеев — Гасанов мог бы стать поединком десятилетия
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что поединок между Владимиром Минеевым и Магомедрасулом Гасановым мог бы стать боем десятилетия.

«Если бы бой Минеев – Гасанов когда-нибудь состоялся, то нужно брать какой-нибудь стадион и делать эту историю. Это был бы реально бой десятилетия. Возможно это или нет, сложно сказать – зависит не только от нас. Думаю, мы бы точно договорились с ACA. Это была бы реально пушка. Стенка на стенку – это сложнее, а вот эти двое… Если руководство лиги говорит, что Гасанов может, то Володя тоже может. Я знаю это как его друг. У него нет никаких обязательств. Давайте поработаем над этим. Это одно из самых непредсказуемых противостояний по результату», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

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