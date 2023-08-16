Конор Макгрегор показал, как работает над боксёрскими навыками

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях звёздный ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий с тренировочного занятия. Макгрегор поработал над боксёрскими навыками, попрактиковавшись на лапах.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Напомним, последний бой Конора состоялся два года назад — летом 2021 года. Тогда Макгрегор вышел на поединок с американцем Дастином Порье и сломал себе ногу.

В настоящий момент ирландец принимает участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, в котором его команда противостоит сборной Майкла Чендлера. По окончании сезона бойцы должны провести поединок. Точной даты их боя пока нет. Ожидается, что он состоится до конца года, хотя пока Макгрегор не вошёл в пул тестирования USADA, что может стать препятствием для боя.

Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать: