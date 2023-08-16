Чендлер обратился к Конору Макгрегору

Американский боец UFC Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.

«Скоро увидимся», — написал Чендлер.

Ожидается, что Чендлер и Макгрегор проведут бой друг с другом. В настоящий момент оба спортсмена продолжают участие в 31-м сезоне шоу The Ultimate Fighter, где выступают в качестве тренеров двух команд. Конор всё ещё не вошёл в пул тестирования USADA, что может стать препятствием для следующих боёв ирландца. Президент UFC Дана Уайт ранее выражал уверенность, что поединок между Макгрегором и Чендлером состоится.

Боец UFC Майкл Чендлер показал мощную силовую тренировку: