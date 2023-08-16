Дана Уайт раскрыл, что общего между Чимаевым и Майком Тайсоном

Президент UFC Дана Уайт высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве, сравнив его с прославленным американским боксёром Майком Тайсоном.

«Кто из бойцов UFC такой же дерзкий, как Майк Тайсон? Я бы сказал, что прямо сейчас это Хамзат Чимаев. Чимаев ударит тебя по лицу и даже не задумается ни на секунду», — приводит слова Уайта RingSide24.

Напомним, в общей сложности в активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы (пять побед были добыты нокаутом). Последним его соперником был Кевин Холланд, представляющий США. Хамзат победил, применив удушающий приём уже в первом раунде.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: