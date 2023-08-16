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Волкановски: О’Мэлли – один из лучших ударников в UFC

Волкановски: О’Мэлли – один из лучших ударников в UFC
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался об американском бойце легчайшего дивизиона (до 61 кг) Шоне О’Мэлли, готовящемся сразиться за титул организации на турнире UFC 292.

«Я считаю, что Шон О’Мэлли это один из лучших ударников в UFC и тем более в легчайшем дивизионе. У вас Сэндхаген, Пётр Ян, Стерлинг… здесь немало талантов.

Это конкурентный дивизион, но Шон один из лучших, когда дело доходит до ударов. Он очень креативный, не дерётся наскоками. Это расчёт. У него хорошее чувство дистанции, он по-настоящему хорош в том, чтобы вытягивать людей на себя и контратаковать. Он хорош, когда идёт вперед и хорош даже тогда, когда отступает. У него есть углы атак. Очень, очень высокоуровневые вещи», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

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