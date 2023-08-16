Алекс Волкановски дал прогноз на бой Стерлинг — О’Мэлли

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о предстоящем титульном поединке в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли, который состоится 20 августа на турнире UFC 292 в Бостоне (США).

«Я склоняюсь в сторону Алджамейна, потому что считаю, что борьба и контроль в конечном итоге сделают своё дело.

Я чувствую, что технический нокаут от Шона О’Мэлли определённо возможен, потому что его ударка действительно хороша, но склоняюсь к Алджамейну. Как по мне, у него более гарантированный путь к победе. Если говорить о вероятностях, то я буду стоять на своём, но у Шона определённо есть шанс», – сказал Волкановски на своём YouTube-канале.