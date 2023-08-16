«Куча ударов по затылку». Чарло раскритиковал Кроуфорда за бой со Спенсом

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Джермелл Чарло высказался о досрочном поражении одноклубника и полусредневеса Эррола Спенса (28-1, 22 KO) в поединке с Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO), который состоялся в конце июля.

«Я считаю, что у Эррола был плохой вечер. Ничто не заставляет меня считать, что Кроуфорд был настолько впечатляющим. Он не выбрасывал так уж много ударов, и не было похоже, что ему оказали какое-то сопротивление.

Я не знаю, почему никто не говорит об ударах по затылку. Я видел кучу ударов по затылку в этом бою. Это нарушило равновесие Эррола», – сказал Чарло в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее в интервью прокомментировал лишение титула WBO из-за отказа драться с австралийцем Тимом Цзю.