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«Куча ударов по затылку». Чарло раскритиковал Кроуфорда за бой со Спенсом

«Куча ударов по затылку». Чарло раскритиковал Кроуфорда за бой со Спенсом
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Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Джермелл Чарло высказался о досрочном поражении одноклубника и полусредневеса Эррола Спенса (28-1, 22 KO) в поединке с Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO), который состоялся в конце июля.

«Я считаю, что у Эррола был плохой вечер. Ничто не заставляет меня считать, что Кроуфорд был настолько впечатляющим. Он не выбрасывал так уж много ударов, и не было похоже, что ему оказали какое-то сопротивление.

Я не знаю, почему никто не говорит об ударах по затылку. Я видел кучу ударов по затылку в этом бою. Это нарушило равновесие Эррола», – сказал Чарло в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее в интервью прокомментировал лишение титула WBO из-за отказа драться с австралийцем Тимом Цзю.

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