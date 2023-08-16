«Куча ударов по затылку». Чарло раскритиковал Кроуфорда за бой со Спенсом

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Джермелл Чарло высказался о досрочном поражении одноклубника и полусредневеса Эррола Спенса (28-1, 22 KO) в поединке с Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO), который состоялся в конце июля.
«Я считаю, что у Эррола был плохой вечер. Ничто не заставляет меня считать, что Кроуфорд был настолько впечатляющим. Он не выбрасывал так уж много ударов, и не было похоже, что ему оказали какое-то сопротивление.
Я не знаю, почему никто не говорит об ударах по затылку. Я видел кучу ударов по затылку в этом бою. Это нарушило равновесие Эррола», – сказал Чарло в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Ранее в интервью прокомментировал лишение титула WBO из-за отказа драться с австралийцем Тимом Цзю.
- 16 августа 2023
-
22:55
-
22:53
-
22:43
-
21:56
-
21:38
-
21:09
-
20:40
-
19:38
-
18:56
-
18:48
-
18:32
-
17:35
-
17:25
-
16:49
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
13:52
-
13:04
-
12:50
-
12:10
-
11:48
-
11:20
-
10:41
-
10:23
-
10:10
-
09:45
-
09:41
-
09:21
-
09:20
-
08:50
-
08:15