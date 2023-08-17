Чемпионка мира по боксу заявила, что победила бы Джейка Пола

Абсолютная чемпионка мира в первой средней и средней весовых категориях Кларесса Шилдс прокомментировала бой между британским блогером Джейком Полом и бывшим бойцом UFC в лёгкой и первой средней весовых категориях Нейтом Диазом.
«Я бы действительно хотела сразиться с Джейком Полом. Я бы выгирала, и он это знает. Он знает это! Джейк Пол, послушай, Нейт Диаз не настоящий боксёр. Он боец ММА, а не боксёр. Оказавшись на ринге, он не мог использовать свои удушающие приёмы, свои удары ногами, своё джиу-джитсу, что и дало Полу огромное преимущество.
Я имею в виду, что он только сбил Диаза с ног, а не выбил из него всё, что было. Честно говоря, у него был настоящий бой против Томми Фьюри. Джейк Пол наносит удары парням с очень плохой защитой, и он не смог бы сделать этого со мной. У меня слишком много опыта для него», — сказала Шилдс TMZ.
Помимо титула абсолютной чемпионки в двух весовых категориях, Шилдс является двукратной олимпийской чемпионкой.
- 17 августа 2023
-
14:31
-
14:14
-
14:06
-
12:08
-
11:56
-
11:49
-
11:37
-
11:23
-
10:54
-
10:49
-
09:31
-
05:22
-
01:05
-
00:56
-
00:34
-
00:06
- 16 августа 2023
-
22:55
-
22:53
-
22:43
-
21:56
-
21:38
-
21:09
-
20:40
-
19:38
-
18:56
-
18:48
-
18:32
-
17:35
-
17:25
-
16:49
-
16:20
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00