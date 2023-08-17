Вахаев считает, что Пономарёв сломал ногу из-за его ударов

Полуфиналист Гран-при ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев дал комментарий по поводу травмы своего соперника Григория Пономарёва.
«Я бой пересматривал не раз. Когда он начался, с моей стороны был нанесён лоу-кик, который я отрабатывал не один день, зная, что у него ноги слабые. Я этот лоу-кик готовил на протяжении трёх месяцев, каждый раз по сто раз его заряжал, и он зашёл ему на все сто процентов. Я просматривал видео – колено ушло у него, внутренние связки уже были частично порваны. Там колено сантиметров на 20 ушло внутрь. В результате у него неустойчивое онемевшее колено, частично разорванные связки, он становится на эту ногу, и нога уходит.
В тот момент я ногу не увидел, да я и не должен рассматривать его ноги, колени. Я вышел на бой с обещанием разбить ему лицо и выполнил его. Я сделал всё для людей, для публики, и дальше буду их радовать. Если он выздоровеет, захочет реванш, в любое время, хоть в 12 часов ночи выйдем с ним и можем устроить реванш. Без проблем. Не только в клетке», — сказал Вахаев в интервью Асланбеку Бадаеву.
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