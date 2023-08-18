Майкл Чендлер: плотность костей у Конора — как у желтобрюхого дятла

Американский боец UFC Майкл Чендлер рассказал, почему хочет провести бой с Конором Макгрегором именно в полусреднем весе.

«Я буду драться с полулегковесом в полусредней категории. У Конора Макгрегора плотность костей как у желтобрюхого дятла. Как у альбатроса. Он прирождённый полулегковес. Поэтому, если я подерусь с ним в полусреднем весе, я буду крупнее, чем он», — сказал Чендлер в интервью с Даниэлем Кормье.

Последний бой Майкла Чендлера завершился поражением от Дастина Порье в результате удушения. Два последних боя Конор Макгрегор также провёл против Порье и проиграл оба раза, получив во втором из них перелом ноги. Чендлер и Макгрегор должны встретиться в бою как наставники команд из шоу The Ultimate Fighter.