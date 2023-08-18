«Многие ребята останутся без хлеба». Алексеева — о покупке PFL лиги Bellator

Боец UFC Ирина Алексеева поделилась мнением о возможной покупке лигой PFL организации Bellator и высказала свои опасения по поводу этой сделки.

«Мне очень интересно: если PFL купит Bellator, что станет с женским дивизионом? Кого они подпишут? Потому что в Bellator, насколько я знаю, это 66 кг, где Крис Сайборг доминирует, и 57 кг. Останется ли дивизион 57 кг? Девчонкам, которые в 66 кг, немного попроще. И как это будет выглядеть? Это будут обычные бои или так же за миллион долларов? По поводу мужчин тоже непонятно. Кого-то подпишут в PFL, кого-то не подпишут… И это будет очень печально, ведь многие ребята останутся без хлеба, если их не подпишут. Либо PFL всё оставит как есть. Просто они станут генеральными и всё. Это был бы самый оптимальный вариант, чтобы остался Bellator, но просто у него сменился хозяин. И всё! И чтобы никто из их бойцов не пострадал.

Ну, ещё можно было бы сделать, допустим, топ-10, топ-15 — из разряда «стенка на стенку». Бойцы PFL топ-10 против бойцов Bellator топ-10, чтобы они между собой сражались. Такой тоже вариант. Либо чемпионы и претенденты PFL против «беллаторских», тоже как вариант. Не знаю, купит, не купит ли PFL активы Bellator, это всё пока только слухи, но, если купит, мы предугадать не можем. В голове, конечно, куча разных вариантов. Самое главное — очень жаль женский дивизион 57 кг. Что с ним будет вообще непонятно», — приводит слова Алексеевой Legalbet.

Ранее появлялась информация о скорой сделке между двумя организациями.