«Мне вот сценарий прислали, завтра пробы». Тактаров — про возвращение в кино
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Российский ветеран смешанных единоборств и известный актёр Олег Тактаров рассказал о планах по возвращению к съёмкам в кино.
«Вернуться в кино? Мне вот сегодня сценарий прислали, завтра пробы. Притом смешно, что мой герой похож на тот образ, который я создал, когда готовил окрошку. Образ человека, который снизу вверх на всё смотрит, иронично. Это телевизионный проект, на большом экране меня увидите в «Квесте». 22-го числа премьера», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.
Олег Тактаров снимался во множестве голливудских фильмов, в том числе «Сокровище нации» и «Плохие парни 2». Бой Олега Тактарова и Джеффа Монсона состоится сегодня на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
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