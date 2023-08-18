«Мне вот сценарий прислали, завтра пробы». Тактаров — про возвращение в кино

Российский ветеран смешанных единоборств и известный актёр Олег Тактаров рассказал о планах по возвращению к съёмкам в кино.

«Вернуться в кино? Мне вот сегодня сценарий прислали, завтра пробы. Притом смешно, что мой герой похож на тот образ, который я создал, когда готовил окрошку. Образ человека, который снизу вверх на всё смотрит, иронично. Это телевизионный проект, на большом экране меня увидите в «Квесте». 22-го числа премьера», — сказал Тактаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Олег Тактаров снимался во множестве голливудских фильмов, в том числе «Сокровище нации» и «Плохие парни 2». Бой Олега Тактарова и Джеффа Монсона состоится сегодня на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».